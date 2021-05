A Domenica In oggi, 2 maggio, anche la bellissima Eva Grimaldi: eccola in uno scatto di diversi anni fa, la ricordavate con i capelli rossi?

E’ una delle attrici che ancora oggi fanno sognare gli italiani: Eva Grimaldi, al secolo Milva Perinoni, con la sua straordinaria bellezza ha incantato il pubblico per anni. Modella e attrice originaria di Nogarole Rocca, debutta in tv negli anni Ottanta nel programma Drive In dopo aver lavorato per un periodo come benzinaia nel distributore gestito dal padre. Da lì in poi ha lavorato a tanti film e fiction famosissime: come dimenticarla ne Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna e tantissime altre?

Il prossimo mese di settembre Eva compirà 60 anni, ma il tempo per lei sembra non essere mai passato. La ritroveremo oggi nel salotto domenicale di Mara Venier dove racconterà la sua vita, la sua carriera e l’amore per Imma Battaglia, che sarà presente con lei in studio. Eva la conosciamo più o meno tutti con i suoi bellissimi capelli biondi, ma chi la ricorda anche con la chioma rossa? Oggi vi mostriamo uno scatto del passato proprio con questo look, resterete senza parole!

Eva Grimaldi, l’imperdibile foto con i capelli rossi

Sul suo profilo Instagram, la stupenda Eva Grimaldi ama condividere diversi scatti della sua quotidianità: tra questi, salta all’occhio un’immagine del passato in cui appare abbastanza diversa rispetto a come siamo abituati a vederla.

Nell’immagine postata sul popolare social network, l’attrice compare in una scena di un film a cui partecipò nel 1988, “Mia moglie è una bestia”, al fianco di Massimo Boldi. Bellissima come è sempre stata, qui la Grimaldi ha i capelli rossi: possiamo affermare tranquillamente che anche con questo colore era stupenda!

E voi la ricordavate con questo look?