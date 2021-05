Arriva il messaggio di Chiara Ferragni, è successo prima del discorso di Fedez:

cosa ha detto.

Ormai non si parla d’altro, Fedez è al centro dei discorsi un po’ di tutti, diciamo la verità. Il rapper, da tempo, diventa portavoce di molti, mandando avanti le sue posizioni. Proprio ieri, si è alzato un forte polverone, dopo il discorso di Fedez contro la Lega sul Ddl zan, in cui il rapper fa nomi e cognomi sul palco.

Ma prima ancora, tramite delle storie instagram, il cantante ha espresso quanto successo, dopo che la rai aveva tentato di censurare il suo discorso, ritenuto inopportuno per il contesto. “Sono un artista, e quando salgo sul palco, mi assumo le responsabilità di ciò che dico”, ha espresso, di contro, il rapper. Da pochissimo, Chiara Ferragni, ha riportato un messaggio, dopo quanto avvenuto ieri, ma riferendosi a poco prima del discorso, sostenendo suo marito.

Chiara ferragni, è successo prima del discorso di Fedez: “Faccia fiera di chi sa…”

Fedez, durante il Concerto del Primo Maggio, ha portato avanti un discorso forte, in cui ha manifestato la sua posizione, continuando la battaglia che porta avanti da settimane, a favore della legge contro l’omofobia. Discorso, che prima ancora, era stato ritenuto inopportuno dal vicedirettore Rai, Ilaria Capitani e dai suoi collaboratori.

Ma Fedez ha sempre dimostrato coraggio e forza, e così, senza farsi fermare da nessuno, ha continuato forte e fiero per la sua strada. Da pochissimo, Chiara Ferragni ha riportato un post social, in cui si è mostrata; nel messaggio in didascalia, si comprende che si trattano di foto scattate prima del discorso del cantante. “Faccia fiera di chi sa che qualche ora dopo suo marito avrebbe reso fiera (quasi) tutta Italia con il suo discorso e il suo coraggio”.

Chiara ha manifestato così, sui social, la vicinanza a Fedez, esprimendo, il suo essere tanto fiera del marito, per aver portato avanti con coraggio un discorso, che prima ancora, era stato ritenuto inopportuno per il contesto, come riferito dal rapper.