Una coppia molto discussa di Temptation Island Vip ha deciso di convolare a nozze: l’annuncio è arrivato in tv

Una famosa coppia del mondo dello spettacolo ha annunciato di voler convolare a nozze. I due hanno partecipato ad una delle ultime edizioni di Temptation Island Vip, reality show in onda su Canale 5. La coppia è anche abbastanza discussa e spesso è stata protagonista in tv di siparietti abbastanza trash. Di seguito vi spieghiamo di chi stiamo parlando, riportandovi le loro parole.

Temptation Island Vip, una coppia convola a nozze: l’annuncio

Alex Belli e Delia Duran hanno annunciato di voler convolare a nozze. I due nel 2019 partecipato al reality show Temptation Island Vip. L’esperienza fu abbastanza formativa per la coppia, dato che decisero di uscire insieme dal programma e adesso hanno addirittura deciso di sposarsi. I due hanno annunciato l’imminente matrimonio in televisione durante la puntata odierna di Domenica Live. Alex e Delia avrebbero dovuto presenziare nel salotto di Barbara D’Urso già lo scorso 25 aprile, ma da quel momento erano scomparsi, lasciando la redazione senza parole. I due hanno annunciato di non aver sentito la sveglia perchè il giorno prima erano tornati dal loro viaggio alle Maldive: “Ti abbiamo chiesto scusa, Barbara, ma pensa che si è preoccupata anche mia madre. Sonno profondo, ci svegliamo e vediamo 150 chiamate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)



È stato proprio alle Maldive che Alex ha chiesto la mano di Delia. La romantica proposta di nozze è avvenuta durante una cena in spiaggia, come dimostrato dal video mandato in onda in esclusiva da Domenica Live. La Duran ha sfoggiato l’anello di fidanzamento in tv, dichiarando: “È stata una grande sorpresa, non me lo aspettavo assolutamente”. Per Alex si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la modella Katarina Raniakova. Alex ha avuto anche una relazione molto turbolenta con Mila Suarez, con la quale, proprio nei programmi di Barbara D’Urso, si è scontrato diverse volte.