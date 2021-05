Rosalinda Cannavò è davvero furiosa con il suo Andrea Zenga: non l’abbiamo mai vista così E’ stata vittima di uno scherzo de le Iene! Ecco nel dettaglio cosa vedremo in puntata.

Arriva in tv un nuovo scherzo de Le Iene. Ancora una volta il noto programma televisivo ha preso di mira gli ex concorrenti del GF VIP 5! Dopo Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, Samantha De Grenet…arriva lo scherzo all’attrice che ha fatto tanto chiacchierare nel reality. Parliamo di Rosalinda Cannavò! La donna nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto il suo attuale fidanzato. Parliamo di Andrea Zenga che, a quanto pare, è uno dei complici dello scherzo organizzato dalla Iena Nicolò De Devitiis. Cosa è successo? Vi sveliamo tutto!

Leggi anche Le Iene, costretti ad interrompere lo scherzo: Giovanni Ciacci si sente male prima del finale

Rosalinda Cannavò furiosa con il suo Andrea Zenga: “Ti ammazzo”, scherzo de Le Iene ‘perfido’

Rosalinda Cannavò è la nuova preda de Le Iene. L’attrice, ex concorrente del GF VIP, è stata vittima di un ‘perfido’ scherzo che dovrebbe andare in onda questa sera di martedì 4 maggio, su Italia 1. Nello scherzo che vedremo in puntata stasera, Rosalinda diventerà una vera furia per alcuni atteggiamenti di Andrea Zenga e di una ‘terza incomoda’. Le Iene hanno messo a dura prova l’amore di Rosalinda e diciamo che ci sono riusciti: “Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della Terra” sono alcune delle frasi che urla al suo Zenga.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La iena De Devitiis ha fatto litigare la coppia nata sotto i riflettori del GF VIP. Rosalinda sembra esser davvero ingelosita, nervosa e turbata per quanto è accaduto: tutti i dettagli però li scopriremo nel servizio completo che andrà in onda su Italia 1 in questo martedì 4 maggio, in prima serata.

Sul portale de Le Iene scopriamo che Rosalinda ed Andrea saranno anche ospiti in studio!