La trasfromazione del famoso attore: 10 kg in più per esigenze di copione

Il famoso attore è ingrassato dieci chili per esigenze di copione, la sua trasformazione è incredibile: la foto pubblicata sui social

Il cinema è gioia e dolori. Quanti attori, pur di interpretare un personaggio, sono stati costretti a fare sacrifici enormi. È il caso ad esempio di Mark Wahlberg, famoso attore che per interpretare il personaggio di Father Stu è ingrassato ben dieci chili. Mark ha poi mostrato la sua incredibile trasformazione sui social, suscitando reazioni diverse da parte dei suoi seguaci.

La trasformazione incredibile dell’attore: 10 kg in più per un ruolo

Mark Wahlberg è un noto attore e produttore statunitense. Ha debuttato come attore nel film di Penny Marshall Mezzo professore tra i marines. Il successo però arriva con il film Boogie Nights – L’altra Hollywood. Tra i suoi film figurano inoltre The Yards e Three Kings, La tempesta perfetta, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, Rock Star, The Italian Job. È inoltre tra i protagonisti del film di Martin Scorsese The Departed – Il bene e il male, con cui ottiene una nomination sia agli Academy Awards sia ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. Nel 2010 interpreta Micky Ward, pugile protagonista di The Fighter, film di gran successo vincitore di due premi Oscar. Prossimamente sarà protagonista con la pellicola Father Stu, il biopic che racconta la storia di Stuart Long, famoso pugile diventato poi prete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Wahlberg (@markwahlberg)

Per la pellicola in fase di lavorazione, Wahlberg è stato costretto ad un grande sacrificio. Meno di tre settimane fa, l’attore aveva anticipato che avrebbe dovuto mettere su peso in poco tempo: “Devo ingrassare il più possibile durante le riprese del film. Il mio obiettivo è di mettere su circa 15 chili nelle prossime sei settimane. Voglio mangiare tutto ciò che mi capita a tiro…”.

In meno di tre settimane, l’attore pare abbia preso ben dieci chili. Wahlberg ha pubblicato sui suoi canali social diverse foto che documentano questa incredibile trasformazione: “Dalla foto a sinistra di 3 settimane fa a questa, ora. Ringraziando colui che sta preparando i piatti della nuova dieta ipercalorica che sta seguendo per ingrassare”.