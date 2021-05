Cecilia Rodriguez ha pubblicato poche ore fa un video che ‘incastra’ Giulia Salemi e Andrea Iannone: ecco cosa è accaduto realmente.

Cecilia Rodriguez sta facendo parlare particolarmente di se nelle ultime ore per via di alcune dichiarazioni. La nota argentina è stata intervistata a Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi, ed ha parlato del suo rapporto con Giulia Salemi. “Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto “insomma…”, ho fatto due più due”, ha rivelato Cecilia a Zorzi. Dopo queste parole, è intervenuto Andrea Iannone: quest’ultimo ha smentito il presunto flirt avuto con la Salemi. “Non ho mai avuto il suo numero, non l’ho mai chiamata” ha rivelato il pilota motociclistico. Ecco che la Rodriguez ha deciso di rendere pubbliche alcune prove che confermato il flirt avvenuto tra Giulia e Andrea: nel video postato nelle IG story, si sentono alcune parole di Fariba Tehrani, mamma di Giulia, che parla di Iannone.

Cecilia Rodriguez, spunta il video che ‘incastra’ Giulia Salemi e Andrea Iannone: “Passo e chiudo”

Cecilia Rodriguez ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video che dimostra l’avvenuto flirt tra Giulia Salemi e Andrea Iannone, tempo fa. A quanto pare, il pilota di Moto GP avrebbe fatto ‘la corte’ all’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli: è la mamma ad averlo confessato, in una vecchia intervista.

“Iannone le ha fatto il filo come altre persone. Essendo persiana, non la da via subito” sono le parole di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed attuale naufraga de l’Isola dei Famosi. Le ha pronunciate in una vecchia intervista fatta a Mattino 5.

‘Io non parlo mai tanto per…’ e ‘Passo e chiudo’ sono le parole scritte dalla Rodriguez nelle sue Ig story, come descrizione del video pubblicato.

I diretti interessati replicheranno? Restiamo in attesa…