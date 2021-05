Grey’s Anatomy, colpo di scena shock: l’amatissimo attore lascia la serie alla fine della 17 esima stagione.

Brutta notizia per gli appassionati di Grey’s Anatomy. Il cast dell’amatissima serie creata da Shonda Rhimes sta per perdere un altro dei personaggi storici. Ad annunciare l’uscita di scena dell’attore è stato Deadline: l’addio alla serie arriverà alla fine della 17 esima stagione, che, al momento, potrebbe essere anche l’ultima. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire chi abbandonerà la serie, continuate a leggere!

Grey’s Anatomy, colpo di scena shock: un altro storico attore dirà addio al medical drama

Gli appassionati di Grey’s Anatomy dovranno salutare il dottor Jackson Avery! Il personaggio interpretato da Jesse Williams lascerà la serie alla fine della 17 esima stagione. Nello specifico, uscirà per l’ultima volta nel prossimo episodio, 17 x 15, dal titolo Tradition e in onda giovedì prossimo su ABC. L’attore saluterà il ruolo di Jackson dopo tantissimi anni: è nel cast del medical drama dalla sesta stagione! A quanto pare, si tratta di un addio consensuale da entrambe le parti e non si esclude, quindi, che il personaggio possa tornare in futuro.

“Sarò per sempre grato per l’infinita possibilità che mi è stata data da Shonda, dalla rete, dalla produzione da tutti i miei colleghi, dalla nostra incredibile crew”, scrive l’attore in comunicato, elencando i vari nomi degli altri attori del cast. “Come attore, come regista, e come persona sono stato sfacciatamente fortunato nell’avere la possibilità di imparare così tanto da tante persone e ringrazio il nostro stupendo pubblico, che ci ha dato così tanta energia”

“Sono immensamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, dell’impatto che abbiamo avuto sugli altri e anche della possibilità di andare avanti portando con me così tanti insegnamenti, opportunità, alleati e cari amici”, conclude Williams nel comunicato. Insomma, un brutto colpo per i fan del dott. Avery, che da ben 11 anni ha appassionato il pubblico. Non ci resta che scoprire come uscirà di scena il suo amatissimo personaggio.