Isola dei Famosi 2021, “Ma sei nuda?”: imbarazzo per un naufrago

Imbarazzo per un naufrago de L’Isola dei Famosi 2021: “Ma sei nuda?”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi procede a gonfie vele. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Al timone del programma c’è Ilary Blasi, che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi. In Honduras invece, nel ruolo di inviato, troviamo Massimiliano Rosolino, che ha preso il posto di Alvin. Il cast, dopo alcune settimane di rodaggio, adesso sembra stia regalando molte sorprese. Nel corso delle settimane, inoltre, sono entrati anche altri concorrenti. Uno degli ultimi, ad esempio, è stato Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez. Al momento, però, non è ancora nata nessuna storia d’amore.

Isola dei Famosi 2021, imbarazzo per un naufrago: cos’è successo

Nel corso della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non è nata alcuna storia d’amore. Il più ‘farfallone’ tra i naufraghi è sicuramente Simone Paciello, in arte Awed. Lo youtubber ci ha provato prima con Drusilla Gucci, poi con Miryea Stabile ed infine con Beatrice Marchetti. Il napoletano, però, non è andato mai a segno, prendendo sempre ‘due di picche’. Nelle ultime settimane, però, sembra essersi avvicinato molto ad Emanuela Tittocchia, una delle ultime arrivate in Honduras. Nella scorsa puntata, i due si sono scambiati anche un bacio.

In uno degli ultimi daytime andati in onda su Canale 5, abbiamo visto Awed e Emanuela Tittocchia in atteggiamenti più ‘intimi’. I due, infatti, hanno vinto la possibilità di trascorrere una notte su un vero e proprio letto. Oltre a godersi una bella dormita, la Tittocchia ha ‘preteso’ anche un dolce massaggio da parte di Awed. Mentre si preparava per ricevere il massaggio dal compagno d’avventura, la donna si è spogliata, causando imbarazzo in Awed: “Ma sei nuda?“.

Nonostante l’ormone abbandoni i naufraghi in Honduras, è difficile resistere alla tentazione della carne. Lo youtubber è rimasto scosso, ma sicuramente avrà apprezzato le forme della Tittocchia. I due potrebbero formare la prima coppia della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sarebbero senza ombra di dubbio una bellissima coppia.