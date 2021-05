Colpo di scena all’Isola dei Famosi: Iva Zanicchi abbandona improvvisamente lo studio, cos’è successo all’opinionista del reality.

Imprevisto in diretta durante l’appuntamento di questa sera, venerdì 7 maggio 2021, de L’Isola dei Famosi. Nel corso della puntata, Iva Zanicchi ha lasciato lo studio. “Non ci facciamo mancare niente”, ha commentato la conduttrice Ilary Blasi, spiegando al pubblico che Iva stava per lasciare lo studio proprio nel bel mezzo della diretta. Ma cosa è successo all’opinionista del reality show di Canale 5? Vi spieghiamo tutto nei dettagli.

Isola dei Famosi, imprevisto per Iva Zanicchi: l’opinionista costretta a lasciare lo studio

“Volevo una mano da diciottenne, mi sono fatta pungere da una vespa… questa è da ottantenne, guarda la differenza!”. Con queste parole, Iva Zanicchi spiega al pubblico che, nel pomeriggio, è stata punta da una vespa. L’opinionista dell’Isola dei Famosi mostra al pubblico entrambe le mani ed, effettivamente, la mano colpita dall’insetto è notevolmente più gonfia ed arrossata rispetto all’altra. “Dato che ho anche un po’ di febbre voglio andare a casa”, aggiunge Iva, che ammette di sentire dolore alla mano. L’opinionista ci tiene, però, a tranquillizzare tutti e a sottolineare che non è nulla di grave; il medico, però, le ha consigliato di recarsi al pronto soccorso per un controllo. “Buona serata a tutti. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì! Un bacio a tutti!”

Con questa parole Iva Zanicchi saluta il pubblico, accompagnata fuori dallo studio dal collega opinionista Tommaso Zorzi. Un imprevisto che nessuno si aspettava, ma come ha specificato la simpaticissima opinionista, si tratta di un semplice controllo. Non possiamo che augurare a Iva Zanicchi di tornare presto in studio! E voi, state seguendo questa puntata de L’Isola dei Famosi? Il clima in Honduras è sempre più acceso e la gara tra i naufraghi è entrata ormai nel vivo. Chi la spunterà e riuscirà ad arrivare fino alla fine?