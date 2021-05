Amici 20, qual è il meccanismo della semifinale? Tutti i dettagli della puntata di questa sera; ecco come saranno scelti i finalisti di questa edizione.

Mancano pochissime ore alla semifinale di Amici 20! Il talent show di Maria De Filippi sta per volgere al termine e, quella di questa sera, sarà la penultima puntata dello show di Canale 5. Che terminerà ufficialmente sabato prossimo, 15 maggio, con il gran finale. Ma come si arriverà alla scelta dei finalisti? Ebbene, il meccanismo della semifinale di questa sera, sabato 8 maggio, è molto particolare. La gara, infatti, non proseguirà come per le scorse puntate: a spiegare tutto nei dettagli è stata Maria De Filippi, in collegamento con i ragazzi in casetta. Ecco le sue parole.

Amici 20, qual è il meccanismo della semifinale e cosa accadrà questa sera

Questa sera, sabato 8 maggio 2021, andrà in onda la semifinale della ventesima edizione di Amici. Una puntata super attesa, dato che finalmente sapremo chi saranno i finalisti ufficiali di questa edizione. Ma come si arriverà alla scelta dei finalisti? A spiegarlo è Maria De Filippi, che in collegamento con i ragazzi in casetta ha spiegato che ci saranno tre partite, che definiranno i primi tre finalisti.

“Non avrete più la giuria che vota in negativo, ma la giuria che vota in positivo. Le tre partite avranno un contenuto che rispecchia il numero di cantanti e di ballerini che c’è. Ci sarà una prima partita dedicata unicamente al canto, una seconda partita dedicata unicamente al ballo, una terza partita dedicata unicamente al canto. Da queste tre partite escono i primi tre finalisti.” Queste la parole di Maria De Filippi, che spiega, quindi, che i primi tre finalisti saranno due cantanti e un ballerino.

Come specificato, però, si tratta soltanto dei primi tre finalisti non di tutti: quanti saranno i concorrenti ad accedere alla finale? Questo non è ancora chiaro.

Attualmente, in gara, ci sono ancora sette allievi: in quanti saranno eliminati stasera? Nel frattempo, se non temete spoiler e volete sapere chi sono i primi tre finalisti, cliccate qui!