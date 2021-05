Chiara Ferragni, inconveniente dopo il pranzo del compleanno: si mostra proprio così sui suoi canali social.

Un compleanno da favola, quello che Chiara Ferragni sta trascorrendo quest’anno. Per le sue 34 candeline, spente ieri 7 maggio, la splendida influencer si è regalata alcuni giorni di pieno relax in un resort in Toscana, in compagnia di famiglia e amici. Con i quali, ieri ha pranzato insieme in una location da sogno, all’aperto, baciata da sole. Tutto meraviglioso, come dimostrano le numerose stories postate da Chiara, dal marito Fedez e da tutti i presenti all’evento. Se non fosse che, il giorno dopo, la Ferragni ha mostrato i “segni” di questo pranzo al sole. La famosa influencer indossava un top scollato, ma ha dimenticato di portare con sé la crema solare. Sul suo canale Instagram, oggi, ha postato uno scatto che mostra la sua schiena completamente ustionata dal sole. Diamo un’occhiata.

Chiara Ferragni, pranzo al sole al suo compleanno: spiacevole inconveniente per la nota influencer

Ieri, 7 maggio 2021, Chiara Ferragni ha compiuto 34 anni e ha festeggiato con famiglia e amici stretti in un incantevole resort nella Maremma. Un pranzo all’aperto di cui abbiamo visto tantissimi scatti e video, nelle stories dei Ferragnez, ma anche degli invitati: tra gli altri, le sorelle Francesca e Valentina Ferragni, e le amiche del cuore Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Un pranzo che, però, ha lasciato il segno…in tutti i sensi. Il giorno dopo, Chiara ha la schiena completamente rossa, a causa del sole. A mostrarlo è proprio lei sul suo canale Instagram, dove posta uno scatto in cui mostra la maglia che indossava ieri al pranzo e, accanto, la situazione attuale della sua schiena:

Eh si, un fastidioso inconveniente per la nota influencer, che, tuttavia, commenta l’accaduto con la sua solita ironia. Il post, come sempre quando si tratta della Ferragni, è stato invaso da una valanga di likes e commenti di amici e fan.