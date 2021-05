Alba Parietti ha pubblicato una foto con la sua mamma sui social, dedicandole parole commoventi in un ricordo struggente.

Nel giorno della festa della mamma, molti hanno voluto manifestare l’amore per la propria pubblicando frasi d’amore. La mamma, si sa, è la persona che fin dalla nostra nascita, ci accompagna, ci segue, passo dopo passo, per vederci crescere. Ma la vita va incontro a forti dolori, e uno dei più grandi è la perdita della propria madre.

Alba Parietti, sul suo profilo instagram, ha voluto ricordare la sua dolce mamma, pubblicando uno scatto insieme a lei, in questo giorno speciale. Un ricordo struggente e pieno di dolore, per la mancanza provata.

Alba Parietti, il ricordo doloroso insieme a sua mamma: “L’ultimo tuo sguardo mi torna in mente”

In questo giorno tanto speciale, in cui si festeggia la ‘mamma’, un po’ tutti, diciamo la verità, abbiamo avuto un pensiero per la nostra, scrivendole un dolce messaggio, pubblicando uno scatto social insieme, con in didascalia parole piene d’amore, o donandole tanti sorrisi e un piccolo dono. Come abbiamo espresso, l’amata Alba Parietti, ha pubblicato sui social una foto insieme alla sua di mamma.

Si tratta di un ricordo struggente, in cui Alba ha manifestato il dolore provato per la perdita provata, ma è evidente l’amore che sente: “Quante volte ti ricordo mamma, l’ultimo tuo sguardo mi torna in mente, lo sguardo che conteneva l’addio… mi piaceva sentirti parlare, il tuo mondo era il mio rifugio sicuro e io a volte il tuo conforto. Ti volevo eterna. A te, a nonna Maria, e a tutte le mamme che non ci sono più ma restano per sempre con noi“.

Un ricordo struggente. Alba Parietti ha manifestato il dolore provato attraverso le parole, come se fossero vive, come il ricordo della sua amata mamma, che sarà per sempre vivo. E insieme, ha mostrato una foto con lei, in cui è evidente la somiglianza fra le due donne.