Il cantante Nino D’Angelo emoziona i suoi fan con un post per la mamma abbastanza nostalgico: “Che dare per averti un attimo”

Nino D’Angelo è uno dei cantanti più famosi del panorama artistico italiano. L’artista è conosciuto anche all’estero, dove ha valorizzato la musica napoletana. Nel capoluogo campano, invece, è un vero e proprio idolo. La sua carriera è iniziata negli anni settanta. Era soprannominato il caschetto d’oro per via della sua capigliatura. Oltre che cantante, D’Angelo è stato anche attore, recitando in film celebri come Tradimento, Lo studente, Celebrità e tanti altri ancora. In molti di questi ha affiancato Mario Merola, altra icona della musica napoletana.

Nino D’Angelo, il post per la mamma emoziona i fan

Essendo un’artista molto amato, Nino D’Angelo è anche molto seguito sui social. Su Instagram, ad esempio, ha raggiunto quasi mezzo milione di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e commenti da parte dei fan. Il cantante pubblica spesso video in cui si esibisce al piano. Oggi, in occasione della Festa della mamma, D’Angelo ha pubblicato un post dedicato alla madre che ha fatto emozionare i fan. Il cantante ha pubblicato una vecchia foto insieme alla mamma, scrivendo: “Cosa darei per averti un attimo così stretta a me. Ti amo mamma. Auguri a tutte le mamme“.

La foto pubblicata da Nino D’Angelo ha emozionato la maggior parte dei suoi seguaci. Il post ha infatti raggiunto migliaia e migliaia di persone, oltre che collezionare tantissimi like. Tra i commenti al post c’è chi ha aggiunto un cuore, chi invece ha commentato elogiando l’artista.

D’Angelo ha poi pubblicato anche un video, o meglio un reel, in cui al piano canto una canzone dedicata a tutte le mamme. Anche questo è stato un momento molto emozionante. Un omaggio grandissimo da parte di un’artista immenso.