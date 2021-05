Paola Ferrari, clamoroso attacco a Diletta Leotta: le sue parole

Clamoroso attacco di Paola Ferrari alla collega Diletta Leotta: di seguito vi riportiamo le sue parole rilasciate in un’intervista

Paola Ferrari è una famosa giornalista e conduttrice televisiva. La sua carriera inizia come attrice di fotoromanzi, ma presto intraprende un’altra strada, che appunto la renderà famosa. Lavora in Rai dagli anni novanta ed ha condotto programmi televisivi di successo, quasi sempre legati al mondo dello sport. Tra questi spuntano sicuramente La Domenica sportiva e 90° minuto. Di recente, in un’intervista rilasciata al Giornale, ha sferrato un clamoroso attacco nei confronti della collega Diletta Leotta. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Paola Ferrari, clamoroso attacco a Diletta Leotta

Nel corso di un’intervista rilasciata al Giornale, Paola Ferrari si è scagliata contro Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice televisiva ha dichiarato: “Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare”. La Ferrari poi ha aggiunto: “Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa”. Un attacco forte, deciso, che sicuramente non sarà accolto bene dalla Leotta.

La Ferrari, ripercorrendo la sua carriera e soprattutto la sua vita sentimentale, ha confessato: “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria”. La giornalista ha infatti scelto un’altra strada, sposando l’imprenditore Marco De Benedetti, dal quale ha avuto due figli.

Riguardo alla sua carriera, la conduttrice televisiva ha poi aggiunto: “Sono andata via da casa ragazzina, per mantenermi dovevo lavorare. Vivere da sola non era facile: non ricordo quante volte mi tagliarono i fili della luce e del telefono. Così ho prestato il viso a una casa molto famosa di cosmetici. Mamma e papà non si occupavano molto di me. Ho rischiato tante volte di prendere strade sbagliate. Mi hanno salvato il carattere e la buona stella”.