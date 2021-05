Ecco tutti i film candidati al Premio David di Donatello 2021: la lista delle candidature, per ogni categoria. La cerimonia andrà in onda questa sera di martedì 11 maggio.

L’evento che celebra il cinema italiano va in onda questa sera su Rai Uno a partire dalle 21.25. Sul primo canale Carlo Conti condurrà la cerimonia che vedrà la partecipazione di celebri artisti, attori, attrici e registi. Il David alla Carriera, come vi abbiamo già anticipato, andrà a Sandra Milo, l’interprete in film di grandi registi. Ma quali sono i film candidati ai Premi David di Donatello 2021? Vi sveliamo le candidature dei lavori usciti dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 votate dal 1 al 15 marzo dai componenti della giuria dell’Accademia e trasmesse dallo studio notarile Marco Papi.

David di Donatello 2021, tutti i film candidati al Premio: la lista per ogni categoria

Ecco per voi la lista dei film candidati ai Premi David di Donatello 2021 usciti dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 e votati dal 1 al 15 marzo dai componenti della giuria dell’Accademia.

I film candidati per la ‘Migliore regia’:

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Hammamet di Gianni Amelio

Le sorelle Macaluso di Emma Dante

Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Ecco la lista dei candidati per ‘Migliore regista esordiente’

I predatori di Pietro Castellitto

Magari di Ginevra Elkann

Non odiare di Mauro Mancini

Sul più bello di Alice Filippi

Tolo Tolo di Luca Medici

Per la ‘Migliore sceneggiatura originale’:

Cosa sarà di Francesco Bruni

Favolacce di Fabio e Damiano d’Innocenzo

Figli di Mattia Torre

I predatori di Pietro Castellitto

Volevo nascondermi di Giorgio Diritti e Tania Pedroni

I film candidati per la ‘Migliore sceneggiatura non originale’: