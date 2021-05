Fortnite, da adesso cambia tutto: il nuovo aggiornamento del famosissimo videogioco prevede delle novità davvero clamorose.

Ore “bollenti” per tutti gli appassionati di Fortnite. Proprio pochissimo tempo fa, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento. Esattamente il tanto atteso 16:40. E, com’è giusto che sia, tutti i suoi giocatori sono letteralmente impazziti di gioia. Perché? La risposta è piuttosto semplice: come ogni nuovo aggiornamento che si rispetti, anche quest’ultimo ha apportato numerose e clamorose novità in arrivo. A partire dall’inserimento di nuove Skin fino a nuove armi, la nuova versione del famosissimo gioco targato Epic Games è davvero superlativa.

In che cosa consiste, però, questo nuovo aggiornamento di Fortnite? Prima vi abbiamo detto che ci sono tantissime novità, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando qualcosa di straordinario! Bando alle ciance, scopriamo tutto i dettagli!

Fortnite, il nuovo aggiornamento è adesso disponibile: tutte le novità previste

Sembra proprio che il “blackout” di questi ultimi giorni, abbia portato tantissime novità. Proprio in queste ultime ore, tutti gli appassionati giocatori di Fortnite possono usufruire del nuovo aggiornamento del famosissimo videogioco. “Intitolato” 16:40, la “nuova versione” del famosissimo videogame prevede una serie di clamorose e straordinarie. novità.

In che cosa consiste esattamente questo nuovo aggiornamento di Fortnite? Scopriamo insieme tutte le novità:

Sono state introdotte nuove armi. E non solo. Da quanto si apprende, è stato completamente rimosso il fucile pesante esotico The Dub. Se da una parte, però, c'è un'arma che va via. Dall'altra ci sono nuove armi che arrivano. Non soltanto, infatti, è stata introdotta l'arma Sei Colpi, ma è stata aggiunta anche il Fucile Spire Guardian's Primal;

Introdotte anche nuove Skin. Siete intenzionati a cambiare l'aspetto al vostro personaggio? Potete farlo senza alcun problemi. E, a tal proposito, sono state introdotte nuove figure. Uno tra tanti? La bellissima Catwoman;

Aggiunti anche tantissimi e nuovissimi Bundle;

Introdotto l'elicottero Choppa. Con questa "aggiunta", c'è la possibilità che alcuni veicoli possano andare anche fuori strada;

Aggiunto l'evento estivo "Chiamata d'Agosto". Ed, ovviamente, temi legati proprio a questo periodo dell'anno. A partire da barche, surf e molto altro ancora, l'evento è esclusivamente un richiamo all'estate.

Insomma, il nuovo aggiornamento di Fortnite è davvero superlativo. Cosa aspettate? Scaricatelo! Non avete mai giocato? Beh, c’è sempre una prima volta, no?