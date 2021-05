Tosca D’Aquino, chi è il marito: è abbastanza noto nel mondo del cinema

Sapete chi è il marito di Tosca D’Aquino? Ve lo sveliamo noi in questo articolo dedicato all’attrice e comica

Tosca D’Aquino è un’attrice molto conosciuta nel panorama artistico italiano. La donna è nata a Napoli il 10 giugno 1966. Ha 55 anni e una lunga carriera alle spalle. Tutto ha inizio a teatro, la sua più grande passione. In un’intervista, la D’Aquino ha rivelato che il suo attore preferito, nonché fonte d’ispirazione, è Marcel Proust. Raggiunge la notorietà negli anni novanta partecipando a due film di Leonardo Pieraccioni, I laureati e Il ciclone. Negli anni duemila, invece, approda in televisione. Lavora in fiction e altri programmi come Torno sabato con Giorgio Panariello e Matilde Brandi, il Festival di Castrocaro Terme – Voci & Volti nuovi o lo Zecchino d’Oro. In seguito ha partecipato ad una serie di reality show come Notti sul ghiaccio, La terra dei cuochi e Bake Off Italia.

Tosca D’Aquino, chi è il marito

L’attrice Tosca D’Aquino è stata sposata due volte: la prima volta con l’ingegnere Mauro Gabrielli, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo, nato nel 1999. La loro storia d’amore è durata sette anni. L’attrice e comica ha sofferto molto per la fine del suo matrimonio. In un’intervista ha dichiarato di aver trovato nella fede la forza per andare avanti ed innamorarsi di nuovo. Nel 2013, infatti, è convolata a seconde nozze, dopo undici anni di convivenza, con Massimo Martino, dal quale ha un figlio di nome Francesco, nato nel 2005.

Massimo Martino è un produttore cinematografico e per lavoro è abituato a stare dietro alle quinte. Di conseguenza, l’uomo non è avvezzo a rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Di lui dunque sappiamo veramente poco, tranne come l’ha descritto la moglie. L’attrice napoletana, infatti, gli attribuisce grandi qualità come: romanticismo, intraprendenza e bontà. Sembra che il produttore le abbia scritto una lettera molto romantica, in cui le ha chiesto: “Vuoi invecchiare insieme a me?”.

La dolcezza di Massimo ha convinto Tosca ad innamorarsi di nuovo. La delusione amorosa, infatti, era stata molto scottante, ma l’attrice ha fatto bene a catapultarsi in questa nuova storia d’amore. La loro relazione amorosa procede ormai a gonfie vele da tantissimi anni.