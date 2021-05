Ha ricoperto il ruolo di “Hotch” in Criminal Minds per diversi anni: ricordate in quale amatissima sit-com ha recitato l’affascinante Thomas Gibson?

“Criminal Minds” ha tenuto il pubblico incollato allo schermo per quindici lunghi anni: l’Unità Analisi Comportamentale dell’FBI e i suoi casi hanno lasciato il segno. Azione, adrenalina, corse contro il tempo ma anche amicizia, lealtà, sacrificio. Una serie straordinaria che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con tutti i suoi personaggi meravigliosi. Personaggi descritti e approfonditi a tutto tondo, ricchi di sfumature. Per molti anni, a capo dell’Unità c’è stato il tenebroso e introverso “Hotch”, interpretato da Thomas Gibson: ricordate in quale celebre sit-com ha recitato l’affascinante attore nei primi anni della sua carriera? Sembra incredibile, visto come siamo abituati a vederlo in “Criminal Minds”, eppure Thomas Gibson è stato, per anni, interprete di un ruolo “comico”. Ricordate quale?

Thomas Gibson: ricordate la divertentissima sit-com di cui era protagonista?

Classe 1962, originario di Charleston, Thomas Gibson ha esordito sul piccolo schermo prendendo parte all’iconica e longeva “Beautiful”. Non solo televisione, l’attore è stato impegnato anche in molteplici pellicole cinematografiche molto celebri: “Cuori ribelli”, “I Flintstones in Viva Rock Vegas”, “Eyes Wide Shut”. A consacrarlo però al successo e all’affetto del pubblico è senza dubbio stata una divertentissima sit-com andata in onda tra il 1997 e il 2002.

L’attore ha infatti interpretato il personaggio di “Greg” nell’amatissimo “Darma e Greg” al fianco di Jenna Elfman. La trama ruotava intorno ai due giovani, molto innamorati, ma anche estremamente diversi tra loro, sia nel carattere che nel modo di affrontare la vita. Riuscite a credere che il serissimo “Hotch” abbia fatto ridere il pubblico per diversi anni con la sua simpatia?

Criminal Minds ha salutato il pubblico con la quindicesima stagione, lasciando un grande vuoto ma anche un ricordo indelebile nel cuore dei telespettatori, non siete d’accordo anche voi?