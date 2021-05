A distanza di pochissimi giorni dal suo ricovero, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale: quali sono le sue condizioni di salute.

Era la notizia che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivata. Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale. Il leader di Forza Italia, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato ricoverato pochissimi giorni fa. Era, infatti, esattamente l’11 Maggio scorso. Quando, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato nuovamente ricoverato. Adesso, a distanza di giorni, il buon Berlusconi ha terminato il suo ricovero presso il nosocomio milanese. E, da quanto si apprende da questo annuncio di Antonio Tajani, ha fatto ritorno presso la sua dimora ad Arcore.

Sono stati dei giorni davvero difficili per Silvio Berlusconi. Dopo la notizia del suo ricovero, l’ex Premier aveva tenuto col fiato sospeso tutti i suoi ammiratori. Adesso, però, sembrerebbe che l’incubo sia definitivamente terminato. Proprio oggi, Sabato 15 Maggio, il capo del partito Forza Italia è ritornato a casa. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come sta? Dopo qualche giorno dal suo ricovero, quali sono le sue attuali condizioni di salute? Scopriamolo!

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale dopo il ricovero: come sta

La notizia è di qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. A distanza di qualche giorno dal suo ricovero, finalmente, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale. Pochissime ore fa, il capo del partito Forza Italia ha fatto il suo ritorno a casa. Come sta, però, adesso? In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, il ricovero dell’ex Premier ha tenuto tutti col fiato sospeso. Adesso, però, sembrerebbe che sia soltanto un brutto ricordo.

Risalgono a pochissime ore fa, quindi, le dimissioni di Silvio Berlusconi dall’ospedale, ma adesso come sta? Purtroppo, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Sul web, infatti, si legge che, a differenza del primo ricovero, l’ex premier ha preferito non mostrarsi ai media. Tuttavia, stando a quanto si apprende da questo ultimo messaggio di Antonio Tajani, sembrerebbe che il buon Berlusconi debba continuare la sua terapia a casa. “Il Presidente Berlusconi continuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari”, recita il messaggio del vicepresidente.