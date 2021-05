Amici, Anna Pettinelli su Aka7even: “Ieri sera mi ha detto che…”, le parole dopo la finale in onda ieri sera su Canale 5.

Si è conclusa ieri sera la ventesima edizione di Amici. Un’edizione super fortunata: ascolti record per la finalissima, che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. A vincere l’edizione è stata Giulia Stabile, la prima ballerina donna a trionfare nel talent show di Maria De Filippi. Ma il programma ha regalato fama e successo anche agli altri finalisti, tra cui Aka7even, uno dei cantanti più amati di questa edizione. Amato anche dalla sua insegnate Anna Pettinelli, che per la passione con cui ha sempre sostenuto il suo allievo, è stata rinominata “Pettiseven” da Rudy Zerbi. Ebbene, poco fa, è arrivato il messaggio della prof per il concorrente, al termine di questa magica avventura.

Amici, Anna Pettinelli dedica un post ad Aka7even dopo la finale: “Finalmente ci siamo baciati e abbracciati!”

Un rapporto altalenante, quello tra Aka7even e Anna Pettinelli. Tra il cantante e la sua prof non sono mancati momenti di tensione, soprattutto quando c’era disaccordo sui brani da cantare durante le puntate del serale. Alla fine, però, ha prevalso l’amore! La Pettinelli, infatti, è stata una delle più grandi fan del concorrente, durante il suo percorso ad Amici. E, dopo la finale, ha voluto dedicare al cantante un post sul suo canale Instagram. Nella didascalia allo scatto, la prof di canto rivela un particolare curioso avvenuto ieri sera in puntata. Date un’occhiata:

Anna Pettinelli ironizza su alcuni termini con cui, durante una discussione, aveva definito Aka. Come rivela la prof, ieri sera il cantante la ha riferito che “ciuccio” va bene, ma “presuntuoso” non gli piace! Insomma, un rapporto unico quello tra il cantane e la sua prof, un rapporto che ci mancherà tantissimo! E voi, avete seguito la finale di ieri? Per quale dei concorrenti facevate il tifo?