Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20: subito dopo la finale, è arrivato anche il commento di Stash, uno dei giudici del serale.

È proprio lei la vincitrice di questa ventesima edizione di Amici: Giulia Stabile. Piccolina e simpaticissima, ma con un talento davvero smisurato, la ballerina romana ha conquistato davvero tutti. Giunta in finalissima con il “suo” Sangiovanni, la giovanissima Giulia è riuscita ad ottenere il titolo da trionfatrice. E, lo sappiamo benissimo: la Stabile è la prima ballerina donna in assoluto ad aver vinto trionfato in tutta la storia del talent. Vi sareste aspettati che avrebbe vinto lei? Diciamo che, mai come quest’anno, tutti avevano le carte in regole per poterlo fare. Fatto sta, però, che la notizia della sua vittoria ha reso felici ed entusiasti davvero tutti.

Sono trascorse pochissime ore da quando Giulia Stabile, in finalissima con Sangiovanni, ha ottenuto il titolo di vincitrice. E il web è completamente impazzito per lei. E non solo il web, sia chiaro. Anche i tre giudici, infatti, non hanno affatto potuto fare a meno di esprimere il loro consenso per questa fantastica vittoria. Uno tra tutti, ovviamente, è Stash.

Giulia Stabile vincitrice di Amici 20: le parole di Stash

Appena proclamata vincitrice di Amici 20, il web è letteralmente impazzito per Giulia Stabile. Sono davvero in tantissimi, infatti, coloro che non hanno perso occasione di riversare tutta la loro gioia per la vittoria della ballerina romana. Ha conquistato tutti sin dall’inizio, la giovanissima Stabile. E questo immenso affatto ed amore ce ne da ampia conferma.

Tra i numerosi commenti di apprezzamento e gioia per la vittoria di Giulia ad Amici, c’è anche quello di Stash. Attraverso una storia caricata sul suo canale social ufficiale, il giudice di questa ventesima edizione non ha desistito dall’esprimere il suo parere sulla vittoria della Stabile.

“Sono contentissimo per la tua vittoria”, scrive Stash a corredo di questo screenshot che li ritrae insieme dopo la vittoria di Giulia ad Amici. Un messaggio brevissimo, è vero. Da quale, però, si percepisce chiaramente la stima che il giudice nutre nei confronti della ballerina.