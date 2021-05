Laura Freddi sarà a capo di una delle due squadre che vedremo sfidarsi ad Avanti un altro pure di sera: conoscete la sua vita privata?

Negli anni ’90 è stata una delle ragazze che a Non è la Rai riscossero maggior successo tanto da garantirle una carriera nel mondo dello spettacolo e l’affetto incondizionato del pubblico. Laura Freddi, che dopo l’esperienza nel programma di Gianni Boncompagni diventò una delle presentatrici più celebri con trasmissioni come il Festivalbar, il Quizzone e Buona Domenica, vanta nel suo curriculum il ruolo di velina di Striscia la notizia ed esperienze in radio e come attrice.

La ricordiamo infatti nella serie TV Una donna per amica del 1998, ne Il Condominio nel 2004, ne I Cesaroni nel 2006. Inoltre Laura ha anche pubblicato ben 5 singoli come cantante dal 1995 al 2011. Stasera la ritroveremo ad Avanti un altro! Pure di sera a capo della squadra “A volte ritornano”, ma conoscete la sua vita privata?

Laura Freddi, tutti gli amori della showgirl: la sua vita privata oggi

Tutti sanno che Laura è stata fidanzata con Paolo Bonolis, ex conduttore di Non è la Rai, col quale i rapporti sono stati un po’ freddi dopo la rottura. Oggi sembra tornato il sereno tra loro, tanto che, appunto, il conduttore l’ha invitata nella sua trasmissione questa sera. Finita la storia con lui, la showgirl ha avuto altri amori appartenenti al mondo dello spettacolo: il calciatore Fabio Galante, Daniele Bossari e infine Claudio Casavecchia, diventato suo marito nel 2006 e dal quale divorziò nel 2008.

Nel 2013 la Freddi ha incontrato il suo attuale compagno, Leonardo D’Amico. Lui lavora come fisioterapista della nazionale di beach volley e i due hanno una figlia, Ginevra, nata il 3 gennaio dl 2018.

Non perdetevi allora la bellissima Laura Freddi questa sera ad Avanti un altro! Pure di sera su Canale 5 tra pochissimo!