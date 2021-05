Era l’Uomo Gatto a Sarabanda: vero nome, età e curiosità dell’indimenticabile campione della trasmissione musicale condotta da Enrico Papi.

I telespettatori di Sarabanda non potranno non ricordarsi di lui. Si, perché L’Uomo gatto è stato campione per ben 80 puntate dell’amatissimo programma musicale condotto da Enrico Papi. Un vero e proprio fenomeno nel campo della musica: i suoi “7 x 30” sono indimenticabili, così come le sue sfide agguerrite col nemico storico “El Tigre”. Ma sapete proprio tutto di lui? Ecco alcune curiosità sull’indimenticabile protagonista della trasmissione di Italia Uno, super amata e seguita dal pubblico.

L’Uomo Gatto è stato uno dei campioni più amati di Sarabanda: sapete proprio tutto di lui?

Il suo nome è Gabriele Sbattella, ma per tutti è semplicemente l’Uomo Gatto! Nato il 7 novembre del 1971 a Sant’Elpidio a Mare, il noto campione di Sarabanda oggi ha 50 anni. Un programma, quello di Enrico Papi, che gli ha regalato tantissima popolarità: ancora oggi, il campione viene invitato in trasmissioni ed eventi musicali. Ma la musica non è la sua unica passione: l’Uomo gatto è anche innamorato del calcio, in particolare del Bayern Monaco, squadra della quale è un grande tifoso. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, dove posta spesso foto e video con la sciarpa della squadra tedesca. Ecco uno scatto condiviso qualche giorno fa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Sbattella (@gabryuomogatto)

Forse non tutti sanno che la passione per la musica è iniziata sin da subito per Gabriele, che nel 1979 ha partecipato alle selezioni del concorso canoro per bambini Lo Zecchino d’oro, arrivando fino alla finale con la canzone Capitan Herlock. L’Uomo gatto, inoltre, è un appassionato di lingue e ha lavorato anche come interprete: parla ben cinque lingue oltre all’italiano, ovvero spagnolo, portoghese, francese, inglese e tedesco.

Il suo debutto a Sarabanda avvenne nel 2002, quando ha partecipato alla sua prima puntata del game show di Italia Uno. Sin da subito ha dimostrato la sua immensa cultura musicale e il suo talento nel riconoscere i brani in pochi secondi. È stato campione per 80 puntate, ma è poi tornato svariate volte in trasmissione, in occasione di puntate speciali e gare tra concorrenti storici. E voi, ricordate la sua avventura a Sarabanda?