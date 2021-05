Il racconto degli ultimi istanti di vita di Franco Battiato: “Se n’è andato senza accorgersene”, le parole del fratello Michele

Franco Battiato è scomparso questa mattina nella sua casa di Milo dopo una lunga malattia, su cui la famiglia aveva sempre tenuto il massimo riserbo. La notizia ha letteralmente sconvolto il mondo della musica e dell’arte. Battiato era amatissimo in Italia, oltre ad essere stimato anche all’estero per la sua musica. Nel corso della sua lunga carriera, l’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili usati e combinati tra loro in modo eclettico e personale. Ha iniziato con il pop negli anni sessanta, per passare in seguito al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente è ritornato sui passi, sperimentando la musica leggera e approfondendo anche la canzone d’autore. Si è cimentato anche in altri stili come la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. I suoi testi riflettono la maggior parte dei suoi interessi, fra cui ricordiamo sicuramente l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale.

Franco Battiato, il racconto del fratello sugli ultimi istanti di vita

La morte di Franco Battiato ha sconvolto il nostro paese. L’artista è scomparso all’età di 76 anni. Da tempo lottava con una malattia, sulla quale la famiglia ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Battiato non ha mai amato la vita mondana ed ha tenuto sempre al riparo la sua vita privata. L’artista viveva nell’ex castello della famiglia Moncada, nell’eremo siciliano di Milo, alle pendici dell’Etna. Per alcuni anni, il suo vicino di casa è stato addirittura Lucio Dalla. Battiato non ha mai avuto né moglie né figli. Era legatissimo alla mamma Grazia, scomparsa nel 1994, ed aveva un fratello, Michele, e una nipote, Cristina.

Proprio il fratello Michele Battiato è intervenuto ai microfoni del Corriere della sera, raccontando gli ultimi istanti di vita del maestro: “Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati ad un deperimento organico per cui, piano piano, si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso”.