Mondo del cinema in lutto, Charles Grodin è morto: il figlio racconta le cause del decesso.

Il mondo del cinema è in lutto, purtroppo, è giunta la notizia della morte dell’attore Charles Grodin. La sua scomparsa sembrerebbe essere avvenuta dopo la lotta contro la malattia, il cancro. Attore, comico, presentatore di talk televisivi americani, Grodin ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema negli anni sessanta, quando è apparso in serie televisive come The Virginian.

Ma abbiamo avuto modo di apprezzare il suo talento in numerosi film di successo, come in Kin Kong, del 1976, dove ha vestito i panni di Fred Wilson; era Buddy nel film La signora in rosso, e George Newton in Beethoven, e Beethoven 2. La notizia della sua morte è arrivata da poche ore, e ha scosso il mondo intero.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Charles Grodin, l’attore lottava contro un tumore

Soltanto da qualche ora è arrivata la notizia della morte dell’attore Charles Grodin. La sua scomparsa è avvenuta il 18 maggio, e a dare l’annuncio è stata la famiglia. Il figlio, Nicholas, ha comunicato le cause del decesso. Al New York Times, ha detto che suo padre ha lottato contro la malattia, un cancro al midollo osseo.

Purtroppo, la notizia ha spiazzato tutti; il mondo del cinema perde un artista di grande talento. Charles Grodin è stato, infatti, presente in numerosi film di successo. Nella sua lunga carriera ha vestito i panni di diversi personaggi.

E’ stato Fred Wilson, nel film King Kong, del 1976, Buddy in La signora in rosso, e ancora, in Beethoven, dove ha vestito il ruolo di George Newton. Questi sono solo alcuni, ma sono davvero tantissimi i film che hanno visto la sua presenza, dato che, l’attore, aveva un grande talento. Il mondo del cinema perde un pezzo importante!