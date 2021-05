Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta: l’annuncio a sorpresa è arrivato qualche ora fa, gioia immensa.

Una vera e propria notizia fantastica, quella che, pochissime ore fa, la campionessa italiana ha dato ai suoi sostenitori su Instagram. Con un profilo social che conta più di due milioni di followers, la bellissima atleta non ha ha affatto potuto fare a meno di svelare al suo pubblico di essere diventata mamma per la seconda volta. Da come si può chiaramente comprendere, si tratta di un evento più che straordinario. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. A distanza di pochissimo tempo dall’annuncio, infatti, la schermitrice è stata letteralmente invasa dall’affetto e dell’amore dei suoi sostenitori. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

“Benvenuto tra noi Brando”, recita la didascalia messa a corredo di questo primo scatto tra mamma e figlia. Ebbene. Elisa Di Francisca è diventata mamma per la seconda volta. Stiamo parlando proprio di lei. Capiamone tutti i dettagli, però!

Elisa Di Francisca è mamma bis: benvenuto Brando, annuncio straordinario

Con un incantevole scatto di lei e del suo piccolo Brando, Elisa Di Francisca ha annunciato ai suoi sostenitori di essere diventata mamma per la seconda volta. Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, solita ad intrattenere il suo pubblico su tutto quello che le succede, la campionessa di schermo non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua vita. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha affatto potuto fare a meno di annunciare di essere diventata mamma per la seconda volta.

Una notizia davvero straordinaria, come dicevamo precedentemente. E che, ovviamente, ha reso felici ed entusiasti tutto il suo pubblico. Pensate, l’annuncio è stato dato poco meno di due ore fa, eppure ha già fatto il giro del web. Senza considerare, inoltre, l’immediata reazione dei suoi sostenitori. A corredo dello scatto, infatti, sono arrivati tantissimi commenti di congratulazioni ed auguri.

Ai tantissimi auguri giunti per Elisa Di Francisco e suo marito, si aggiungono anche i nostri. Benvenuto al mondo, piccolo Brando!