Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, nuovo in arrivo in casa: l’annuncio social è davvero dolcissimo, boom di likes per loro.

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che, pochissimi giorni fa, Sarah Felberbaum ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quello che le succede, l’attrice non ha affatto potuto fare a meno di condividere con loro una notizia davvero straordinaria. E che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei loro sostenitori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene: la famiglia De Rossi-Felberbaum si allarga!

Avete letto proprio bene, si! Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono pronti ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Badate bene, però: non è affatto ciò che state pensando! L’ex calciatore giallorosso e l’attrice si amano alla follia, è vero. Ma la splendida Felberbuam non è incinta! Scopriamo, però, di che cosa stiamo parlando.

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, nuovo arrivo in casa: immagine dolcissima

“Arya De Rossi”, sono proprio queste le parole che Sarah Felberbaum ha utilizzato per presentare al suo pubblico social il nuovo arrivo in casa. Con un’immagine davvero dolcissima, che in un vero e proprio batter baleno ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori, l’attrice ha mostrato il cucciolo di labrador arrivato nella loro famiglia. Si, è proprio questo l’annuncio a sorpresa che Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum hanno dato ai loro sostenitori.

Uno scatto davvero dolcissimo, ve lo assicuriamo. E che, ovviamente, ha incantato tutti i sostenitori della coppia. In un vero e proprio batter baleno, infatti, la foto della piccola Arya ha fatto un vero e proprio boom di likes. E, d’altra parte, ammirando la sua dolcezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Guardate un po’ qui:

Davvero dolcissima, vero? È proprio lei la nuova arrivata in casa Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi. “Family of six”, scrive l’attrice a corredo di questo scatto incantevole. Cosa ne pensate?