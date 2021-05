Rihanna, chi è il fidanzato ASAP Rocky: ha avuto problemi con la giustizia

Rihanna ha un nuovo fidanzato, ma sapete chi è ASAP Rocky? Vi parliamo di lui, raccontandovi anche i suoi problemi con la giustizia

La famosa cantante Rihana sembrerebbe aver trovato l’amore. Dopo una serie di indiscrezioni, oltre che di avvistamenti, la relazione è stata ufficializzata con un’intervista rilasciata a GQ Usa proprio dal suo nuovo fidanzato: “È l’amore della mia vita“. Di seguito vi diciamo chi è il nuovo fidanzato della famosa cantante.

Chi è ASAP Rocky, il nuovo fidanzato di Rihanna

Rakim Athelaston Mayers, meglio noto come ASAP Rocky, è un rapper e produttore discografico nato a New York il 3 ottobre 1988. È un membro del gruppo hip hop A$AP Mob ehd a debuttato nel mercato musicale nel 2011 con l’acclamato mixtape LIVE.LOVE.A$AP, a cui ha fatto seguito il primo album in studio LONG.LIVE.A$AP.

Nel corso della sua vita ha avuto anche problemi con la giustizia. È stato arrestato nel luglio 2012 con l’accusa di aver aggredito un uomo dopo che quest’ultimo avrebbe visto il rapper usare sostanze stupefacenti illegali all’esterno di un negozio di abbigliamento a New York. È stato successivamente arrestato per aver aggredito anche due fotografi che stavano filmando la rissa. Il 31 agosto 2013, inoltre, avrebbe picchiato una donna durante il Festival di Budweiser Made in America. Il caso però è stato archiviato dopo che un testimone non è comparso in tribunale. Il rapper ha dichiarato in seguito di non aver mai toccato la donna. Nel luglio 2019 è stato arrestato di nuovo a Stoccolma, in Svezia, durante il suo tour europeo, con l’accusa di aver aggredito un uomo.

Com’è nata la storia con la cantante

Tra Asap Rocky e Rihanna è nata un’amicizia nel 2013 con uno scambio di collaborazioni musicali. Le voci su un presunto flirt, però, sono iniziate a circolare solo lo scorso anno, quando la cantante è tornata single dopo la fine della relazione con il miliardario saudita Hassan Jameel. Durante tutto lo scorso anno, la popstar e il rapper sono stati avvistati diverse volte insieme a New York. A fine anno, People li dava già fidanzati, ma solo adesso è stata confermata con le parole di ASAP Rocky: “Lei vale come un milione delle altre. Penso che quando lo sai, lo sai: lei è quella giusta”.