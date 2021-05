Top 10 è pronto a tornare stasera venerdì 21 maggio in prima serata su Rai Uno: chi saranno gli ospiti della puntata? Vi sveliamo le anticipazioni!

E’ super attesa la quinta puntata di Top 10. Stasera di 21 maggio 2021 andrà in onda in prima serata su Rai Uno un nuovo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti. Parliamo del varietà in cui nel corso delle puntate due squadre composte da VIP si sfidano in un gioco fatto di quiz e classifiche! Il programma è pronto a tornare in tv come ogni venerdì, stasera di 21 maggio 2021 con nuove squadre, nuovi VIP e nuove risate! Chi saranno gli ospiti della puntata? Vi sveliamo tutte le anticipazioni!

Top 10 venerdì 21 maggio: ospiti eccezionali, in una delle due squadre ci sarà anche lei!

Stasera di venerdì 21 maggio torna in prima serata il varietà condotto da Carlo Conti. Top 10 è pronto a tornare in tv con un nuovo appuntamento settimanale, il quinto! Chi saranno gli ospiti di questa serata attesissima? Le due squadre saranno composte da nomi famosissimi in Italia! Di chi parliamo? Enrico Montesano, Massimo Lopez e l’amico e compagno di palcoscenico Tullio Solenghi saranno i componenti di una squadra. Nell’altro team, dall’altra parte dello studio siederanno invece Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. A riportare le anticipazioni è Tv Blog.

Inoltre, ci saranno ospiti musicali pazzeschi! Parliamo di Al Bano che ieri ha festeggiato gli anni, e Romina. Ma non solo! Ospite della serata sarà anche Max Pezzali! Insomma, la penultima puntata è pronta per andare in onda e per regalare tantissime sorprese, divertimento e curiosità!

Di cosa trattano le classifiche?

Nel corso delle puntate, i concorrenti si sfidano su classifiche di ogni genere: gli argomenti trattano musica, sport,tv, storia, attualità, cinema, abitudini…Ogni classifica è anticipata da una clip che introduce l’anno protagonista, inserendo nella giusta cornice i vari avvenimenti che l’hanno caratterizzato.