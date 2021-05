Gabriele Corsi è un famosissimo attore, ma sapete chi è sua moglie? Scopriamo insieme da quanto tempo sono sposati, il suo lavoro e i figli.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. In compagnia di Cristiano Malgioglio, il simpaticissimo Gabriele Corsi sarà colui che commenterà, in diretta televisiva su Rai Uno, la finale dell’Eurovisione 2021. In attesa, però, di poter ammirare “da vicino” le sue doti da conduttore, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo benissimo, è avvenuto esattamente nel 2001. Quando, insieme al Trio Medusa, conduce un programma radiofonico. Da quel momento, la sua carriera prende il volo. Diventando, così, la colonna portante di diversi programmi. A partire, quindi, da “Take Me Out”. Fino a “Deal with it”hi .

Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Gabriele Corsi è sposato? Assolutamente si! A questo punto, però, ci chiediamo: chi è sua moglie? Curiosi di saperlo? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei!

Gabriele Corsi, chi è sua moglie? Lavoro, figli e quando si sono sposati

In attesa, quindi, di poterlo vedere nei panni di commentatore della finale dell’Eurovision, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Gabriele Corsi? In particolare, chi è sua moglie? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

La consorte di Gabriele Corsi si chiama Laura Pertici. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima! Da quanto si apprende dall’ultima foto di coppia condivisa sul canale social ufficiale del conduttore romano, la coppia è convolata a nozze esattamente diciotto anni fa. Era, infatti, esattamente il 20 Dicembre del 2002 quando Gabriele e Laura si sono detti “si”. Hanno dei figli? Assolutamente si! Sul web, infatti, si legge che i due siano genitori di Margherita e Leonardo.

Che lavoro fa, Laura Pertici? Non abbiamo tantissime informazioni in merito. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che la donna sia giornalista per Repubblica Tv.

