Avete mai visto la bellissima Cristel, figlia di Romina Power ed Al Bano Carrisi, da piccola? Spunta uno scatto inedito: è dolcissima!

È la terzogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power, la bellissima Cristel. Dopo la nascita di Ylenia, scomparsa misteriosamente nel 1994, e Yari, è arrivata la splendida Cristel nella vita di mamma e papà. Nata a Cellino San Marco il 25 Dicembre del 1985, la giovanissima vanta di un successo davvero clamoroso. Anche perché, diciamoci la verità, oltre ad essere figlia di due grandissime voci della musica italiana, la bella Carrisi vanta di un talento davvero smisurato. Non è un caso, infatti, se, spesso e volentieri, l’abbiamo vista cantare al fianco di suo padre. Oppure, come presenza fissa in diversi programmi televisivi.

Attualmente, lo sappiamo benissimo, Cristel Carrisi vanta di una bellezza davvero stratosferica. Occhi chiari e lunghi capelli biondi rendono ancora più spettacolare il suo fascino completamente del Sud. L’avete mai vista da piccola, però? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero inedito. Guardiamolo!

Al Bano e Romina, avete mai visto Cristel da piccola? Lo scatto del passato: che dolcezza!

È proprio dando un’occhiata approfondita al profilo Instagram ufficiale di Cristel Carrisi che siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato in cui la figlia di Al Bano e Romina Power è ritratta da piccola. Non sappiamo esattamente quanti anni abbia in questa foto e né tantomeno quanti ne siano passati, sia chiaro. Fatto sta che, ammirando con attenzione questo delizioso scatto, non si può fare a meno di notare la sua immensa dolcezza.

In occasione del compleanno di sua sorella Romina Junior, nata nel 1987, che Cristel ha condiviso uno scatto insieme di quando erano due bambine. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ovviamente, ve lo mostreremo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto è davvero dolcissimo. E le due sorelle, ovviamente, sono più che tenerissime. Guardare per credere:

Eccole qui, Romina Junior Jolanda e Cristel Carrisi da piccole! Supponiamo che la bimba con la maglia azzurra sia proprio quest’ultima. E che, invece, la piccola con la maglia rosa sia Romina. Sono davvero deliziose, vero?