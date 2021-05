Su Instagram, Marco D’Amore ha detto “addio” a Gomorra La Serie: proprio oggi c’è stato l’ultimo ciak della serie televisiva, le sue parole.

Anche voi, così come noi, siete desiderosi di assistere ai nuovi episodi di Gomorra La Serie? Senza alcun dubbio, si! Ebbene. Abbiamo una fantastica notizia da darvi: sembrerebbe la quinta stagione della famosissima serie televisiva targata Sky inizierà a brevissimo. Sia chiaro: non sappiamo la data esatta. Fatto sta che, da quanto detto da Marco D’Amore in un suo recentissimo video caricato su Instagram, proprio oggi sono ultimate le riprese. “Abbiamo battuto l’ultimo ciak di Gomorra La Serie”, sono proprio queste le esatte parole che Ciro Di Marzio dice al suo pubblico social.

Dopo l’addio di Gennaro Savastano a Gomorra La Serie, è arrivato anche quello di Marco D’Amore. Proprio qualche istante, sul suo canale social ufficiale, l’attore e regista campano ha annunciato la fine definitiva delle riprese. E nel farlo, vi assicuriamo, ha utilizzato delle parole davvero da brividi.

Marco D’Amore saluta Gomorra La Serie: parole da brividi, “addio” a Ciro Di Marzio

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, dalla quinta stagione di Gomorra La Serie? Appurato che la scorsa edizione è terminata con una l’introduzione di una nuova figura, cosa accadrà esattamente in questi nuovi episodi? Ovviamente, al momento, non possiamo darvi nessuna risposta certa. Fino ad adesso, infatti, non sono usciti ancora anticipazioni o, addirittura, spoiler. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe proprio che non manchi moltissimo. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: le parole di Marco D’Amore.

Pochissimi istanti fa, attraverso un video condiviso sul suo account social ufficiale, Marco D’Amore ha salutato per sempre Gomorra La Serie. Ed, ovviamente, il suo personaggio. A distanza di ben lunghi ed intensi anni, quindi, la serie televisiva incentrata sulle vicende di Genny Savastano e Ciro Di Marzio ha chiuso definitivamente i battenti.

Le parole di Marco D’Amore, c’è da ammetterlo, sono davvero da brividi. E, soprattutto, sottolineano quanto amore ed impegno tutto lo staff di Gomorra, a partire dagli attori fino alle costumiste, ha messo per la realizzazione di questo progetto.

“Chi lo sa come va a finire questa storia, ciao ragazzi”, conclude in napoletano Marco D’Amore. Cosa accadrà? Non lo sappiamo! Fatto sta che noi non vediamo l’ora!