Nella puntata odierna di Domenica Live sono stati ospiti il virologo Bassetti insieme alla moglie: avete sentito cosa ha detto la donna?

Domenica Live è un programma televisivo italiano e va in onda dal 7 ottobre 2012 su Canale 5. La trasmissione è giunta alla nona edizione. Le prime quattro puntate sono state condotte da Alessio Vinci e Sabrina Scampini, mentre dalla quinta puntata è subentrata Barbara D’Urso, oggi padrona di casa. Si tratta di un rotocalco diviso in segmenti, alternando talk d’attualità, cronaca e momenti di spettacolo con ospiti provenienti dal mondo della politica e opinionisti o protagonisti della cronaca rosa.

La moglie di Bassetti a Domenica Live: la sua risposta sul marito

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. In studio sono stati ospiti il virologo Matteo Bassetti, divenuto famoso grazie agli interventi televisivi sul tema Covid-19, e la moglie Maria Chiara. Per la prima volta da quando appare in televisione, il virologo non ha parlato solo del virus e dei vaccini, anzi, la conduttrice ha cercato di saperne di più rispetto alla sua vita privata.

Il Prof. Matteo Bassetti vi ricorda la partita del cuore martedì sera su #Canale5 💙#DomenicaLive pic.twitter.com/JFy42izMs6 — Domenica Live (@domenicalive) May 23, 2021



La D’Urso ha rotto il ghiaccio con una domanda abbastanza ‘imbarazzante’: “Lo sai che tuo marito è il più sexy tra i virologi? Sei gelosa?”. La moglie di Bassetti ha stupito tutti rispondendo con gran classe: “Assolutamente, se me lo sono scelta. Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”.

In realtà, la vera protagonista della puntata odierna di Domenica Live è stata proprio Maria Chiara. La moglie del virologo Bassetti ha infatti stregato il pubblico con la sua straordinaria bellezza. I due formano una coppia veramente bella e tra i due sembra esserci anche un forte sentimento.