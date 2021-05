Grave lutto per Carlo Ancelotti: è morta l’ex moglie Luisa Gibellini, all’età di 63 anni.

Si è spenta all’età di 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie dell’allenatore Carlo Ancelotti. Malata da tempo, le sue condizioni si sono aggravate nella giornata di ieri. Il tecnico dell’Everton, infatti, dopo il match contro il Manchester City disputatosi ieri sera, ha raggiunto immediatamente l’Italia. Carlo Ancelotti e Luisa sono stati insieme per 25 anni, fino al 2008, anno in cui si sono separati: dal loro matrimonio sono nati due figli, Davide e Katia. Il primo è collaboratore tecnico del padre: lo è stato anche nell’ultima esperienza in Italia, sulla panchina del Napoli, e lo è attualmente all’Everton.

Dopo una lunga malattia è morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie del tecnico Carlo Ancelotti. Conosciutisi nel 1983 quando Carlo era un calciatore della Roma, sono stati legati per 25 anni e dal loro amore sono nati i figlia Davide e Katia. Non appena saputo del peggioramento delle condizioni di salute dell’ex moglie, l’allenatore è tornato subito in Italia, dopo la sconfitta in Premier League contro il Manchester City. Come l’ex marito, anche Luisa era una grande sportiva: ricevitrice di softball, portiere di calcio e appassionata di tennis, come riporta La Gazzetta dello sport. Aveva anche il brevetto di pilota di elicottero, preso nel 1999: spesso era proprio lei ad accompagnare in elicottero Carlo al campo di Milanello, dove si allenavano i rossoneri. Un modo veloce per spostarsi da Parma, dove si trovava la tenuta di famiglia, e il centro sportivo. Dopo il divorzio, nel 2014 l’allenatore si è risposato con Mariann Barrena McClay, in Canada, precisamente a Vancouver, paese natale della moglie: si sono conosciuti a Londra, durante l’esperienza dell’allenatore sulla panchina del Chelsea.