Dopo che il test antidroga a Damiano dei Maneskin ha dato esito negativo, Cristiano Malgioglio pubblica via social un duro sfogo.

La vicenda scoppiata all’indomani della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 ha provocato l’indignazione non solo dei protagonisti ma dell’intera nazione italiana. Le accuse rivolte a Damiano David, frontman del gruppo rock romano riguardo al presunto consumo di cocaina in diretta tv proprio durante lo svolgimento della kermesse, hanno scatenato un vero putiferio com’era prevedibile. Promotrice di tali accuse una parte della stampa francese che non ha reagito bene nel vedere il proprio Paese passare da super favorito al secondo in classifica.

Innumerevoli le critiche contro chi ha messo in giro tali voci senza il supporto di prove adeguate. Tra i personaggi famosi che hanno commentato la vicenda anche Cristiano Malgioglio che quest’anno ha avuto un ruolo fondamentale nella manifestazione.

Cristiano Malgioglio, lo sfogo sulla vicenda dei Maneskin: le sue parole

Damiano David si è detto da subito disponibile a sottoporsi al test antidroga. Proprio oggi è stato reso noto il risultato: il cantante è negativo, come aveva sempre sostenuto. Ora che finalmente è stata fatta chiarezza, Cristiano Malgioglio che quest’anno è stato il commentatore ufficiale della manifestazione insieme a Gabriele Corsi, ha commentato la triste vicenda con un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

“Che pagina triste…Damiano, goditi questa bella vittoria che ci hai regalato. La gelosia è qualcosa di terribile. Non ho parole…. Spero in una querela al famoso giornale e sito francese. La notizia e’ circolata ovunque nel mondo e poteva procurare un danno di immagine al famoso gruppo. Non è giusto insinuare cose terribili e non vere su dei ragazzi di sani principi”, ha scritto Malgioglio nel post.

Tutto è bene quel che finisce bene e ancora una volta complimenti ai Maneskin!