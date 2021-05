Denise Pipitone, Chi l’ha visto questa sera di mercoledì 26 maggio 2021 ha mandato in onda una nuova intercettazione shock tra Jessica Pulizzi e Alice: ecco le parole.

Continua ad essere aperto il caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo è ancora oggi tema d’attualità per tutti i programmi di informazione. Questa sera di mercoledì 26 maggio 2021 Chi l’ha visto, programma condotto da Federico Sciarelli, ha dedicato come di consueto un’ampia pagina al caso. In anteprima il programma ha mandato in onda nuove intercettazioni shock: si tratta di una conversazione tra Jessica Pulizzi, indagata, e Alice. Le parole che hanno intercettato mettono i brividi.

Caso Denise Pipitone, intercettazione shock: “La mamma l’ha uccisa”

Si tratta di una conversazione tra Jessica Pulizzi e Alice.

Jessica avrebbe detto ‘Eravamo a casa…la mamma l’ha uccisa a Denise…’. Alice risponde: “L’ha uccisa? a Denise la mamma?’. Da lì un rumore incomprensibile non ha permesso di ascoltare la conversazione. “Non le dici tu queste cose, boh” avrebbe detto Alice, ultima a prender parola.

Denise è in Ecuador?

Negli ultimi giorni in molti hanno segnalato la somiglianza tra una ragazza dell’Ecuador e Denise Pipitone. La verità è andata in onda questa sera a Chi l’ha visto. La ragazza si chiama Maria Grazia ed è di Goiania, in Brasile. Non è lei Denise.

“Si sono stata qui e non mi sono mai allontanata. Vivo con i miei genitori. Non sapevo della bambina Denise. Ho ventinove anni, non ho mai vissuto lontano dal Brasile. Non sono mai stata in Italia. Ho visto la foto ma non sono io” sono state le parole della giovane ragazza somigliante a Denise Pipitone.