Chi è Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci, morta in queste ore ad 84 anni: età, lavoro e quanti figli sono nati dalla loro unione.

Carla Fracci se n’è andata lasciando un vuoto incolmabile per tutti: la stella più luminosa della danza classica ha smesso di vivere in queste ore. Sposata dal ’64 con Beppe Menegatti, la loro unione è durata tantissimi anni. Ma scopriamo qualcosa in più sull’uomo che ha condiviso la vita con la Fracci. Innanzitutto Giuseppe Menegatti nasce a Firenze il 6 settembre 1929 per poi vivere a Milano.

E’ un regista teatrale di grande successo: formatosi all’Accademia Nazionale Silvio D’Amico di Roma, negli anni ’50 inizia a lavorare come assistente alla regia per uno dei registi più celebri, Luchino Visconti. Menegatti ha diretto tanti spettacoli interpretati proprio dalla moglie, ma come si sono incontrati per la prima volta?

Carla Fracci, il primo incontro col marito Beppe: tutte le curiosità su di lui

Quando si videro per la prima volta, Beppe Menegatti era assistente di Visconti in un balletto a teatro: restò molto colpito da Carla, dalla sua infinita eleganza. I due hanno avuto un figlio, Francesco Menegatti e sono diventati nonni di Giovanni e Ariele. Al programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, Giuseppe rivelò che l’amore con sua moglie durava perché si erano sempre messi in discussione.

Infine, un dettaglio di cui non tutti sono a conoscenza: pare che all’epoca del loro primo incontro, lui fosse fidanzato. A quanto pare, però, il destino li ha voluti insieme.