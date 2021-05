La splendida e talentuosa Mamie Gummer è la figlia di una celebre e iconica attrice: riuscite a notare la somiglianza e capire di chi si tratta?

Bellissima e talentuosa, Mamie Gummer è una giovane attrice che ha già dimostrato di avere le carte in regola per diventare un volto amatissimo del cinema. Originaria di New York, classe 1983, ha esordito sul grande schermo da piccolissima prendendo parte al film “Affari di cuore”. Anche sua sorella è attrice, una passione che, possiamo affermare, è di famiglia! Si è laureata nel 2005 in comunicazione e teatro presso l’Università di Northwestern e ha mosso i primi passi lavorando per alcune produzioni di Broadway. L’abbiamo ammirata in moltissime pellicole di grande successo: “Un amore senza tempo”, “The lifeguard”, “Effetti collaterali”. Ma ha anche preso parte ad alcune produzioni televisive, come “The Good Wife” e “Elementary. Mamie Gummer è la figlia di una vera icona del cinema: notate la somiglianza?

Leggi anche: Ricordate l’affascinante e tenebroso “Jess” di “Una mamma per amica”: come e cosa fa oggi Milo Ventimiglia

Mamie Gummer è la figlia di un’icona del cinema: riuscite a capire di chi si tratta?

In diverse pellicole ha lavorato al fianco della madre. Parliamo di un’attrice che è una vera e propria icona di Hollywood e della recitazione. Tre volte premio Oscar e capace di calarsi in qualsiasi ruolo o genere interpretativo. La somiglianza tra le due donne è straordinaria: avete capito di chi stiamo parlando?

Ebbene sì, la splendida Mamie Gummer è la figlia della straordinaria e unica Meryl Streep! Suo padre è Don Gummer e ha un fratello maggiore, Hanry e due sorelle minori, Grace e Louisa. Mamie ha reso Meryl Streep nonna per la prima volta quando ha dato alla luce il figlio nel 2019. L’avevate riconosciuta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mamie Gummer (@mamiegummer)

Proprio come la madre, Mamie Gummer è un’attrice talentuosa che si è calata in ruoli di genere diverso riscontrando sempre il favore della critica e del pubblico. Siamo certi che riuscirà a sorprenderci ancora!