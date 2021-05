Il suo fisico è pazzesco: sapete qual è il segreto di bellezza di Ilary Blasi? Vi sveliamo qualche curiosità sulla vita della conduttrice televisiva.

L’incantevole conduttrice televisiva al timone de l’Isola dei Famosi è sempre in perfetta forma. Ilary Blasi è una delle donne più amate della tv: con la sua bellezza, eleganza, simpatia ed ironia ha conquistato il pubblico televisivo italiano. La moglie di Francesco Totti ha spento da poco spento 40 candeline: chi glieli darebbe mai questi anni? Non che siano tanti, ma Ilary sembra sempre una ragazzina! La sua forma fisica nonostante le tre gravidanze è sempre impeccabile: c’è un retroscena che arriva da Il Messaggero. Sapete che dieta fa la conduttrice de l’Isola dei Famosi 2021? Ecco il ‘segreto di bellezza’ della conduttrice.

Potrebbe interessarti anche Isola dei Famosi, ‘E’ pericoloso’: cosa sta succedendo col programma di Ilary Blasi

Ilary Blasi vanta un fisico pazzesco: sapete qual è il suo segreto di bellezza?

L’incantevole conduttrice de l’Isola dei Famosi 2021 sta regalando il meglio di sé! La sua bellezza, la sua forma fisica perfetta, la sua spontaneità sono solo alcune delle cose che molte donne invidiano! Ilary Blasi, scopriamo, fa una dieta molto equilibrata: è questo il suo segreto di bellezza? Il Messaggero rivela che lady Totti mangia pochi carboidrati: cosa mangia quindi? Pesce, verdure e carne bianca sono gli alimenti più usati e masticati dalla conduttrice. Non ama molto i condimenti, si legge, e si tiene lontana da vino e dolci! Ovviamente, uno sgarro nei giorni di festa è sempre consentito! Evita i fritti, i prodotti confezionati ma quando le viene voglia, si concede un gelato o una buona pizza.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Vicino ad una dieta, per una donna così in forma, cosa ci sarà mai? Ovviamente lo sport! Ilary corre, va in bicicletta, va in palestra e le piace lo yoga e pilates! Si legge che il suo allenamento è composto da pesi, mini circuiti ed allungamenti: questi ultimi fanno bene ai muscoli ed alla respirazione.

Insomma, tutte dovrebbero prendere esempio da lei: tre gravidanze non hanno affatto variato il suo corpo. Perfetto era e così è rimasto grazie allo sport ed ad un’ alimentazione sana.