Ilary Blasi e Michelle Hunziker: guardate cosa spunta fuori solo ora attraverso Instagram.

Attualmente è al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei famosi, ma forse non tutti sanno che Ilary Blasi è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram ufficiale conta ben un milione e 700 mila followers. Coi quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, proprio poco fa, nelle sue stories è apparso qualcosa di molto particolare. C’entra Michelle Hunziker… scopriamo di cosa si tratta!

Ilary Blasi, per lei il mascara firmato Goovi di Michelle Hunziker

Conoscete il mondo di Goovi? Si tratta di un brand di cosmetici e prodotti per la cura personale, fondato dalla mitica Michelle Hunziker. Un’idea nata dalla “combinazione degli ingredienti naturali con la filosofia delle good vibes”, come si legge nel sito ufficiale del marchio. Ma cosa c’entra Ilary Blasi? Ebbene, nelle sue stories, la conduttrice mostra uno degli ultimi arrivati nella collezione targata Michelle Hunziker. Si tratta del mascara Me and my lashes, disponibile online da due giorni, che allunga, separa e definisce le ciglia senza creare grumi o sbavature. Nella story pubblicata poco fa sul suo profilo, Ilary tagga Michelle, con tanto di cuoricini rosa:

E voi, avete mai provato i prodotti di Goovi? Cosa ne pensate?

Chi vincerà l’Isola dei Famosi?

E manca sempre meno alla fine di questa nuova avventura per Ilary Blasi al timone dell’Isola dei famosi. Dopo lo stop di venerdì 28 maggio per via del gran finale de Il Segreto, il reality tornerà in onda lunedì 31 maggio. L’ultima puntata dello show è prevista per lunedì 7 giugno, con l finale che verrà effettuata per la prima volta con i naufraghi in Honduras, causa Covid e restrizioni. Chi vincerà questa edizione del reality?

Al momento, in finale ci sono già due naufraghi, Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Chi si unirà a loro, ma soprattutto chi salirà sul gradino più alto del podio?