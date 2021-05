L’ex cavaliere Giorgio Manetti si è lasciato andare ad una confessione a sorpresa su Uomini e Donne: ecco le sue parole

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La sua storia d’amore con Gemma Galgani ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. Il successo della trasmissione di Maria De Filippi è dovuto anche alla loro relazione amorosa. Dopo la fine della storia con la Galgani, il cavaliere toscano ha trascorso un anno da single nello studio e poi ha deciso di abbandonare per sempre il programma. Fuori dalla trasmissione, Manetti ha iniziato una nuova frequentazione.

Giorgio Manetti, confessione a sorpresa su Uomini e Donne

L’ex cavaliere del trono over torna a parlare del programma di Maria De Filippi. Il toscano è stato intervistato dal magazine della trasmissione, al quale ha dichiarato: “Sono diviso tra diversi progetti, tra cinema e artigianato. C’è un film in lavorazione a cui partecipa anche Sossio Aruta. Si chiama Uno strano weekend al mare. Sarà nelle sale a dicembre, prima di Natale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

Oltre a parlare dei suoi progetti in cantiere, Manetti ha espresso un suo giudizio su Isabella, dama entrata quest’anno nel programma di Maria De Filippi. Manetti si è lasciato andare ad una confessione a sorpresa: “È sempre impeccabile” – ha dichiarato – “si comporta in modo pacato, è educata e non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida, con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Se fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”.

Su Gemma, invece, Giorgio afferma: “È rimasta lì per cosa? Per uscire con Sirus?”. Il toscano dunque sembra non avere un giudizio positivo sulla permanenza della dama all’interno del programma, ma di lei conserverà sicuramente un bel ricordo.