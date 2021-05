La variante indiana del Covid-19 fa paura, soprattutto in Gran Bretagna, ma per l’Italia c’è una buona notizia: l’annuncio di Speranza

La pandemia di Covid-19 continua a condizionare la vita di milioni e milioni di persone. In Italia, il virus continua a circolare, anche se i contagi, così come i decessi, sono diminuiti rispetto a qualche mese fa. Il merito è ovviamente della campagna vaccinale, che negli ultimi giorni ha subito una decisiva accelerazione e nei prossimi mesi continuerà a seguire questo trend. L’unica arma per combattere la pandemia è il vaccino. La campagna vaccinale è iniziata in tutta Europa il 27 dicembre 2020. Il governo italiano spera di poter vaccinare la maggior parte della popolazione entro l’estate o al più tardi a settembre. In questo modo si raggiungerà l’immunità di gregge e si potrà tornare alla normalità. Resta la paura per le varianti, le quali sono delle costanti impazzite e potrebbero rappresentare un problema per l’intero paese.

Covid-19, buona notizia per l’Italia sulla variante indiana: le parole di Speranza

Dopo aver controllato la maggior parte delle varianti circolanti nel nostro paese, adesso è la variante indiana ad atterrire, oltre che l’Italia, tutta l’Europa e soprattutto la Gran Bretagna. Il paese è stato uno dei primi ad uscire dall’emergenza pandemica, ma a quanto pare hanno abbassato troppo in fretta la guardia. La diffusione della variante indiana, molto più contagiosa rispetto alle altre, non fa dormire sonni tranquilli al premier Boris Johnson e agli abitanti della Gran Bretagna. Per la prima volta da gennaio, l’Rt in Inghilterra è tornato a superare quota 1. I contagi dovuti alla variante indiana sono raddoppiati nel giro di una settimana. Secondo i dati dell’agenzia statale PHE -Public Health England, nel Paese si contano 3.424 casi legati alla variante.

“In questo momento la prevalenza della variante indiana è all’1%. Anche la variante inglese è oggetto di studio, ma dalle prime valutazioni i vaccini che possiamo fare in Italia sono in grado di rispondere positivamente a questa variante”@robersperanza a #CTCF pic.twitter.com/zWjG9tntdR — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 30, 2021

Riguardo alla variante indiana, però, c’è una buona notizia per l’Italia. Il ministro Roberto Speranza ha infatti annunciato che i vaccini adottati in Italia sono assolutamente efficaci per la variante. Chi ha effettuato il vaccino e chi lo effettuerà nei prossimi giorni può dunque stare tranquillo.