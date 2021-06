New Amsterdam 3, anticipazioni seconda puntata 8 giugno: colpi di scena incredibili nei nuovi episodi, in onda martedì prossimo.

Ci siamo! Questa sera, martedì 1 giugno 2021, è finalmente tornata in onda l’amatissima serie tv con Ryan Eggold nel ruolo di Max Goodwin. Parliamo di New Amsterdam, giunta ormai alla sua terza stagione. Dopo la prima puntata di questa sera, la prossima settimana arriveranno altri tre episodi, nello specifico il quarto, quinto e sesto, dal titolo “Quello di cui ho bisogno”, “Sangue, sudore e lacrime”, e “Un problema da affrontare”. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata, in onda martedì 8 giugno su Canale 5, siete nel posto giusto! In seguito, tutte le anticipazioni dei prossimi episodi.

New Amsterdam 3, anticipazioni seconda puntata 8 giugno: cosa accadrà nei prossimi episodi

La prima puntata della terza stagione di New Amsterdam è andata in onda stasera, ma c’è già chi non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata. Se non temete spoiler e siete curiosi di conoscere la trama dei prossimi episodi, continuate a leggere! Martedì prossimo, 8 giugno, andranno in onda altri tre episodi dell’amatissima serie tv, il quarto, quinto e sesto. Nel quarto, il dottor Max Goodwin deciderà di andare in Connecticut a casa dei suoceri per prendere Luna, ma dovrà affrontare una dolorosa scoperta: Luna non si ricorda di lui. Nell’episodio successivo, il quinto, Max dovrà fronteggiare il problema della mancanza di sangue in ospedale e troverà una soluzione: organizzare una raccolta fondi. non sarà, però, semplicissimo mettere in atto il suo piano.

Nell’ultimo episodio della seconda puntata, dal titolo Un problema da affrontare, Max prende consapevolezza del fatto che il razzismo esiste anche nell’ospedale. Un problema che, come suggerisce il titolo, Max ha intenzione di affrontare, senza mettere a tacere tutto. Cosa deciderà di fare per cercare di cambiare le cose? Per conoscere i dettagli della puntata, ci toccherà sintonizzarci su Canale 5, martedì prossimo, a partire dalle ore 21 e 20! Sarà una seconda puntata ricca di colpi di scena.