Era Annuccia Martini in Un medico in famiglia: com'è diventata oggi dopo più di 20 anni? Le foto di Eleonora Cadeddu.

Aveva solo tre anni quando è entrata nelle nostre case. Si, parliamo proprio della piccola Annuccia Martini, una delle protagoniste di Un medico in famiglia. A interpretarla è stata Eleonora Cadeddu, che fatto parte della fortunatissima serie tv dal 1998 al 2016. Annuccia, infatti, è diventata Anna e il suo personaggio da bambina si è trasformato in adolescente. Da piccola la ricordiamo tutti, ma in molti non hanno mai visto come è diventata la splendida attrice oggi, a distanza di più di 20 anni dalla sua prima apparizione in tv. Per voi alcuni scatti pubblicati proprio da Eleonora sul suo canale ufficiale di Instagram.

Era Annuccia Martini in Un medico in famiglia: ecco Eleonora Cadeddu oggi

Ricordate la piccola Annuccia di Un medico in famiglia? Oggi l’attrice che la interpretava ha 26 anni! Curiosi di vedere come è diventata? Ecco alcune foto postate proprio da lei, sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Eh si, davvero incantevole! E forse non tutti ricordano che, nella serie tv di Rai Uno, Eleonora ha recitato al fianco di suo fratello, Micheal Cadeddu: anche nella fiction erano fratelli, entrambi figli del protagonista Lele Martini, interpretato da Giulio Scarpati.

Un vero e proprio tuffo nel passato! E voi, avete seguito Un medico in famiglia? Ci sono state ben dieci stagioni dell’amatissima fiction che narra le vicende della famiglia Martini. Inizialmente, la storia si apre con le avventure di Lele Martini, un padre vedovo che si ritrova da solo a crescere tre bambini ( Annuccia, Ciccio e Maria), alle prese con i problemi quotidiani tra famiglia e lavoro. Nel cast, anche il mitico Nonno Libero, padre di Lele, interpretato da Lino Banfi.