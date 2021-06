“Sono ufficialmente zia”: l’annuncio sui social della modella

“Sono ufficialmente zia”, così la modella dà il lieto annuncio sui social: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

La famosa modella dà il lieto annuncio sui social: “Sono ufficialmente zia“. Il post, pubblicato sui suoi canali social, riceve migliaia di like. I suoi seguaci commentano facendole gli auguri. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi anche le sue parole.

L’annuncio della modella sui social: “Sono zia”

Elisa D’Ospina è diventata zia: la modella ha dato il lieto annuncio sui social. “Sono diventata zia” – ha scritto Elisa – “Mio fratello annuncia così la nascita di Adelaide“. La top model curvy ha riportato una foto pubblicata dal fratello sui social, annunciando anche ai suoi seguaci la nascita di una spettacolare creatura. Non si tratta infatti di un bimbo, bensì di un vero e proprio cucciolo. Il cane del fratello della D’Ospina, infatti, ha partorito, facendo divenire zia anche lei.

La foto, riportata dalla modella sui suoi canali social, ha raggiunto migliaia di like. I suoi seguaci le hanno fatto i complimenti ma soprattutto gli auguri per la nascita del ‘nipote’. I messaggi saranno sicuramente ben accolti da Elisa, che da qualche ora sta festeggiando insieme al fratello il nuovo arrivato.

Chi è Elisa D’Ospina

Elisa è una delle top model curvy più famose d’Italia. Ha inizia la sua carriera nel 2007, quando partecipa a sfilate e servizi fotografici. La D’Ospina possiede una rubrica su Vogue Italia e una su Leonardo e spesso viene invitata come ospite in diverse trasmissioni televisive, tra le quali Detto Fatto, condotto da Caterina Balivo, in cui propone spesso tutorial di moda e consigli rivolti alle donne con taglie forti.

Nel 2014 ha pubblicato il libro Una vita tutta curve, in cui racconta la sua storia e di come sia riuscita ad avere successo. Possiede inoltre un blog personale in cui parla di cibo, viaggi e moda.