Il celebre cantautore questa mattina di mercoledì 2 giugno si è svegliato con un pensiero rivolto al suo papà. “Oggi è un giorno normale. Mio padre nella foto sembra mi voglia dire ti vedo anche da qui. Ciao pa!” scrive Nek su Instagram come testo ad una foto del suo papà. E’ deceduto otto anni fa Cesare Neviani, sempre presente nel cuore del celebre cantautore. La sua Instagram story ha aperto letteralmente il cuore dei suoi fan che si sono emozionati non poco. Vi mostriamo lo scatto.

Nek apre il cuore ai followers, messaggio toccante: parole da brividi

Nek ha aperto il cuore dei suoi followers questa mattina lanciando attraverso un IG story un messaggio per il suo papà, scomparso otto anni fa. Per Cesare Neviani, così che si chiama suo padre, ha scritto un messaggio davvero toccante. “Oggi è un giorno normale. Mio padre nella foto sembra mi voglia dire ti vedo anche da qui. Ciao pa!” è il testo di una fotografia del suo papà.

Ecco la Instagram story pubblicata nelle ultime ore:

E’ stato ospite a Verissimo recentemente il celebre cantante e proprio ai microfoni di Silvia Toffanin parlò del rapporto che aveva con suo padre. “Mio padre e io abbiamo sempre parlato attraverso gli sguardi. Non credo di avergli mai detto ti voglio bene, né lui a me, ma me lo ha sempre dimostrato con i fatti. C’era questa sorta di pudore, di eccessiva timidezza tra di noi ma mi ha dato tantissimo con l’esempio” ha raccontato Nek a Verissimo lo scorso 30 gennaio.