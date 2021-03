Il celebre cantante Nek emoziona tutti con una bellissima dedica su Instagram a colei che ha sempre considerato come sua figlia.

E’ una delle voci più amate della musica italiana: Nek, con quasi trent’anni di carriera alle spalle è uno dei cantanti più rappresentativi del repertorio artistico italiano. Successi come ‘Laura non c’è’, ‘Fatti avanti amore’, ‘Lascia che io sia’, ‘Se una regola c’è’, fanno parte ormai della storia. Sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, i due sono una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo: insieme hanno avuto una bambina, Beatrice, nata nel 2012. Originaria di Sassuolo, Patrizia aveva già avuto una figlia da una relazione precedente quando ha incontrato Nek. Tra il cantante e la ragazza che si chiama Martina c’è un rapporto davvero speciale, tanto che Martina ha scelto di avere anche il cognome Neviani. Nek le ha voluto dedicare un pensiero su Instagram usando delle parole davvero molto commoventi.

Nek, le bellissime parole dedicate a sua figlia Martina: boom di like

Martina è cresciuta insieme a Nek, infatti quando sua madre si è sposata con lui, lei aveva appena un anno. E’ comprensibile che le sue soddisfazioni e i suoi successi siano sentiti dall’artista anche un po’ propri. Infatti quando la ventiquattrenne ha conseguito la sua seconda laurea tempo fa, il cantante le ha dedicato un pensiero su Instagram esprimendo tutto il suo orgoglio. “Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai”, aveva scritto in quell’occasione. Oggi, nel giorno del compleanno della giovane, sotto ad uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza, Nek ha scritto: “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti. Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Ti auguro quindi del tempo perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti!! Ti amiamo”.

Parole tenerissime, come solo quelle di un padre possono essere.