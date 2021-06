Il ‘gesto’ di Maria De Filippi per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha fatto la conduttrice.

Proprio oggi, lunedì 7 giugno, ha avuto inizio il programma condotto dalla bella Giulia De Lellis, ovvero, Love Island. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è mostrata fin da subito molto emozionata per questo nuovo ruolo. Ma cosa è esattamente Love Island? E’ assolutamente il posto adatto dove poter aprirsi ai sentimenti e avere così la possibilità di innamorarsi, tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere. I concorrenti, dovranno vivere in una meravigliosa villa, tra sole, mare e grandi colpi di scena, ne siamo certi.

Il tutto avverrà sotto la conduzione di Giulia che, seguirà il percorso dei ragazzi e delle ragazze. Proprio a tal proposito, in suo aiuto, è arrivata Maria De Filippi. Infatti, l’ex corteggiatrice ha raccontato di aver parlato proprio con la conduttrice prima di iniziare questa nuova esperienza, nei panni di presentatrice.

Maria De Filippi, il ‘gesto’ della conduttrice lascia tutti senza parole

Nella giornata odierna, c’è stato il debutto del programma condotto da Giulia De Lellis, ovvero Love Island. Si tratta di un reality che segue dieci ragazzi, che dovranno vivere sotto lo stesso tetto in una villa bellissima, ma c’è ovviamente un obiettivo da raggiungere. Quale sarà? Semplice, l’obiettivo è quello di innamorarsi, giungere alla puntata finale e poter così vincere il montepremi di 20 mila euro, ma non mancheranno le eliminazioni.

Al timone del reality, Giulia De Lellis, che si è mostrata fin da subito entusiasta di poter ricoprire questo nuovo ruolo. Ma prima di iniziare, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha parlato proprio con Maria De Filippi, che ha dispensato grandi consigli: “Mi ha detto di non snaturarmi, di essere me stessa… se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto. Non ho mai indossato una maschera”.

Un grosso aiuto per Giulia De Lellis che ha dichiarato proprio di seguire come modello di riferimento la De Filippi.