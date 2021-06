Colpo basso per Paolo Bonolis, è successo nelle ultime ore: acredine che ha lasciato tutti senza parole.

Paolo Bonolis nelle ultime ore ha subito un colpo davvero basso, dato che, sono giunte per lui, forti parole di attacco: ma esattamente da chi? Ebbene, a quanto pare, Pippo Baudo, che proprio oggi ha compiuto 85 anni, in una recente intervista a La Nazione, si è lasciato andare a forti critiche, rivolte non solo al conduttore di Avanti un altro, ma anche a Carlo Conti.

Come sappiamo, la sua schiettezza è sempre stata prorompente, e il conduttore ha voluto apertamente dire la sua, senza peli sulla lingua. Le sue parole sono state decisamente forti. Ma entriamo nel dettaglio, e vediamo insieme cosa ha dichiarato Pippo Baudo.

Pippo Baudo attacca duramente Paolo Bonolis: “Ma non si vergogna?”

Nelle ultime ore, Pippo Baudo è al centro dell’attenzione, dato che, nella giornata odierna, il conduttore ha raggiunto la soglia degli 85 anni. Ma, proprio da pochissimo, è emersa l’intervista che Baudo ha rilasciato a La Nazione, in cui non sono mancate le forti dichiarazioni.

Dichiarazioni che, ve lo anticipiamo, sono state inaspettate. In particolare, il presentatore ha avuto delle forti parole per Paolo Bonolis e Carlo Conti. A proposito del conduttore di Avanti un altro, dopo averne comunque tessuto le lodi, sostenendo la sua intelligenza e di vedere in lui una persona spiritosa e colta, ha commentato così: “Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo”. Secondo quanto da lui dichiarato, la televisione di oggi, sarebbe fatta solo di fotocopie.

Ma Pippo Baudo ha avuto delle parole inaspettate anche per Conti: “Leggo che Carlo Conti torna a Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo”, ovviamente sembrerebbe che l’attacco sia rivolto al programma e non a Conti. Sta di fatto che, le sue dichiarazioni a La Nazione hanno avuto un certo clamore.