Sangiovanni e Giulia Stabile, spunta fuori solo ora: ecco cosa è successo prima dell’inizio della ventesima edizione di Amici.

Sono stati due tra i concorrenti più amati di questa edizione di Amici. E, non a caso, non la prima e il secondo classificato! Parliamo di Giulia Stabile e Sangiovanni, la ballerina e il cantante che hanno fatto sognare milioni di fan durante la ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Fan che si sono legati a loro anche come coppia: proprio così, tra Giulia e Sangiovanni è nato un amore all’interno della scuola più famosa della tv. Un sentimento che è cresciuto giorno dopo giorno e che ha appassionato i sostenitori, che hanno dato anche un nome alla coppia: i Sangiulia! C’è un retroscena su di loro che, però, forse non tutti sanno. Sapete cosa ha fatto Giulia prima dell’inizio di Amici? C’entra Sangiovanni… scopriamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Giulia Stabile aveva notato Sangiovanni già prima di Amici: il retroscena che non tutti conoscono

L’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è nato all’interno della scuola di Amici, ma alla ballerina lui piaceva anche da prima di conoscerlo! A svelarlo è Flaminia Buccellato, la direttrice di accademia di danza dove ha studiato Giulia. In un’intervista a DiPiù, spiega che quando la ballerina andò ai casting per i primissimi provini, vide un ragazzo e lo fotografò. “Poi venne da me e mi disse Flaminia che ne pensi? Hai visto come è carino? Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva…”, spiega la direttrice.

Ebbene si, quel ragazzo che Giulia fotografò ai casting era proprio Sangiovanni, che, di lì a poco, è diventato il suo fidanzato. Quando si dice il destino!

La stessa vincitrice di Amici aveva già raccontato di aver già notato ai casting Sangiovanni, e i suoi “occhi, belli, celesti”, nonostante il cappello calato. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?